L'UEFA a été obligée de modifier les règles du fair-play financier

La nouvelle a fait grand bruit. Le 24 mars dernier, la Gazzetta dello Sport révélait que l'UEFA allait annoncer de grandes réformes visant à modifier les règles du fair-play financier. Pour beaucoup, cette annonce sonnait le glas de l'une des mesures phares décidées par Michel Platini. Et voici pourquoi l'UEFA a été obligée à tout changer.

«Nous n’en sommes qu’au début du processus, il n’y a rien de concret et la suppression du fair-play n’est pas envisagée. Mais en raison de la crise actuelle, des changements sont à mettre en place car il y a des pertes qui ne sont pas dues à une mauvaise gestion. Et il y a déjà eu des ajustements depuis la création du fair-play il y a dix ans», a indiqué un proche des débats à L'Equipe. Pour rappel, le quotidien indique que le monde du football a subi 8 milliards d'euros de pertes depuis la saison dernière à cause de la crise du coronavirus.