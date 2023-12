Le FC Barcelone a désigné ses 5 indésirables

Le FC Barcelone n’a pas de trêve. Malgré les fêtes de fin d’année, les pensionnaires du Camp Nou ont du pain sur la planche. Il faut dire que la première partie de saison a été plutôt mitigée. Des doutes sont d’ailleurs survenus concernant Xavi, qui ne semble plus avoir de totem d’immunité. Les dirigeants catalans, qui le soutiennent en public, ont même déjà trouvé son remplaçant. En effet, si la collaboration avec Xavi devait se terminer plus tôt que prévu, Rafael Marquez serait son successeur. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Les champions d’Espagne 2023 ont encore une deuxième partie de saison palpitante à vivre, avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions à jouer. Ils devront aussi gérer un mercato d’hiver qui risque d’être animé entre l’arrivée de Vitor Roque et certains joueurs prêtés qui sont dans des situations délicates comme Clément Lenglet. Ce dernier ne joue pas beaucoup à Aston Villa. Mais plusieurs écuries, dont le Bayern Munich, l’AC Milan et l’OL sont intéressées par ses services. Seul problème, les Villans le bloquent et ne veulent pas casser son prêt pour le moment.

Koundé sacrifié ?

Ce qui est sûr, c’est que le Barça veut le vendre. Le club espagnol a aussi décidé de se séparer d’autres défenseurs dans les prochains mois. Il y a tout d’abord Eric Garcia. Prêté avec succès à Girona, il ne reviendra pas en Catalogne. D’autant que l’écurie ibérique va rapatrier Chadi Riad cet été. Le FCB veut surfer sur sa belle saison pour gagner de l’argent explique Sport. La publication espagnole révèle que les dirigeants veulent aussi se séparer d’un défenseur central de l’effectif actuel. Ronald Araujo semble le candidat au départ le plus logique.

D’autant que le Bayern Munich est prêt à formuler une offre proche de 100 millions d’euros. Mais Sport assure que le Barça, malgré ses problèmes financiers, ne veut pas le vendre. Ainsi, Jules Koundé et Andreas Christensen sont les deux joueurs menacés par un départ. Même chose concernant Marcos Alonso et Sergi Roberto, tous les deux en fin de contrat en juin. Le premier est prêt à changer d’air, tandis que le second ne serait pas contre prolonger son bail. Mais les Culés n’ont pas encore fait un pas vers lui. Sans compter Lenglet, le Barça a donc déjà désigné ses 5 premiers indésirables.