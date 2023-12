Barça : deux joueurs en fin de contrat pourraient bientôt plier bagages

Sergi Roberto et Marcos Alonso pourront officiellement négocier librement avec n’importe quel club à partir de la semaine prochaine. Les deux joueurs du Barça mettront fin à leur contrat avec les Blaugrana le 30 juin et savent qu’il leur est difficile de continuer malgré le fait que l’ultime décision du club catalan ne sera communiquée qu’à la fin du mois janvier. La direction sportive n’a pas pour mission de continuer à renouveler l’équipe, mais toute décision sera prise avec le staff technique de Xavi, selon les informations du quotidien catalan SPORT.

La suite après cette publicité

Les deux joueurs ont déjà entretenu des contacts préliminaires avec le club pour explorer leur avenir et le Barça leur a expliqué qu’il communiquerait sa décision dans les plus brefs délais par respect, afin qu’ils trouvent une destination à l’avance. Ils sont satisfaits du professionnalisme des deux joueurs, très importants au niveau du vestiaire. Si Marcos Alonso est presque certain de plier bagages, la situation de Sergi Roberto reste encore à déterminer.