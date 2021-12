Chelsea-Brighton : les compositions officielles

Trois jours après sa victoire compliquée à Aston Villa (3-1), Chelsea accueille Brighton à Stamford Bridge dans le cadre de la 20ème journée de Premier League. Les Blues, privés de Ben Chilwell et Thiago Silva, sont alignés en 3-4-3 avec Romelu Lukaku titulaire à la pointe de leur attaque. N'Golo Kanté démarre lui sur le banc, tandis que Christian Pulisic est à nouveau positionné en piston gauche.

De son côté, Brighton, qui a battu Brentford dimanche (2-0) et qui pointe à la onzième place du classement du championnat anglais, s'articule en 4-2-3-1 avec Jakub Moder en position de meneur.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Jorginho, Kovacic, Pulisic - Mount, Lukaku, Hudson-Odoi.

Brighton : Sánchez - Lamptey, Veltman, Burn, Cucurella - Bissouma, Lallana - March, Moder, Mac Allister - Maupay.

