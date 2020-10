Cheikh N'Doye signe au Red Star

International Sénégalais (33 capes, 3 buts) et longtemps considéré comme un symbole du SCO d'Angers sous Stéphane Moulin, Cheikh N'Doye (34 ans) était libre de tout contrat depuis un an. À la recherche d'un nouveau défi, le milieu de terrain défensif passé par Epinal, Créteil et Birmingham a trouvé un nouveau club.

Le Red Star vient d'annoncer la signature du joueur sur son compte twitter. Un nouveau défi pour Cheikh N'Doye qui fait donc son grand retour dans un championnat français. Il évoluera cette saison en National 1 avec le club de Saint-Ouen.