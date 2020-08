Rennes : l'ambitieuse piste défensive Fikayo Tomori

Florian Maurice s’active de plus en plus dans ce mercato et se montre même ambitieux. Si les spéculations autour des possibles départs d’Eduardo Camavinga et M’Baye Niang, ne cessent d’alimenter l’actualité du Stade Rennais depuis plusieurs semaines, le nouveau directeur sportif du club breton chercherait quant à lui à dénicher la perle rare pour sa défense. Comme annoncé dans l’Équipe hier, le Dijonnais Nayef Aguerd et le Monégasque Benoît Badiashile sont les pistes les plus sérieuses en ce qui concerne l’axe gauche de la défense rennaise. Mais du côté de l’axe droit, une piste bien plus surprenante serait évoquée.

En effet, l’Équipe nous informe ce matin que l’Anglais Fikayo Tomori (22 ans) serait la nouvelle priorité de Florian Maurice. L’international anglais a malgré son jeune âge pris part à 15 matches de Premier League cette saison, disputant également tout même quatre matches de LdC. Souvent aligné aux côtés de Kurt Zouma en début de saison, le natif de Calgary a ensuite subi les choix de son entraîneur, prenant ainsi place sur le banc de touche. Un temps de jeu moins important qui pourrait le pousser à s’exiler ailleurs, peut-être en Bretagne, qui sait