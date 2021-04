Coupe de France : l'AS Monaco punit l'OL et file en demi-finales !

La suite après cette publicité

Au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais espérait rejoindre les demi-finales de la Coupe de France. Mais il fallait d’abord batailler face à un adversaire de taille, la meilleure équipe française de l’année 2021 : l’AS Monaco. Avec une seule petite défaite sur l’année civile, les hommes de Niko Kovac avaient à cœur de s’imposer et de faire oublier la lourde défaite en octobre dernier (4-1) dans ce stade. Pour cette rencontre, Rudi Garcia alignait une équipe remaniée dans un 3-4-3 avec Paqueta en faux numéro 9. Le Brésilien était épaulé par Cornet et Depay en attaque. Pas spécialement de changement côté monégasque avec toujours les duos Ben Yedder - Volland devant et Fofana - Tchouameni dans le cœur du jeu. Il fallait être bien assis dans son canapé pour suivre ce début de rencontre. Une rencontre qui démarrait par un carton jaune pour une vilaine faute de Volland après seulement vingt secondes de jeu sur Paqueta. De quoi donner un peu le ton du match.

Les deux équipes commettaient beaucoup de fautes toutes aussi maladroites les unes que les autres comme celle de Thiago Mendes sur Tchouameni (8e) ou celle de De Sciglio sur Sofiane Diop (9e). Ce dernier sortira d’ailleurs sur blessure, blessé à la cheville par le tacle de l’Italien. Mais il y avait aussi du spectacle avec le ballon dans ce quart de finale et surtout du côté des Lyonnais. Melvin Bard s’illustrait une première fois d’une frappe bien repoussée par le jeune Radoslaw Majecki (11e). Assez fébrile en défense, les Monégasques concédaient plusieurs occasions comme sur cette action dangereuse de Cornet (13e) ou sur cette frappe de Paqueta détournée de justesse par le gardien polonais. Ce dernier était d’ailleurs sauvé par trois fois, rien que ça, par ses montants en quelques minutes. Maxwell Cornet trouvait le poteau à la demi-heure de jeu avant que Marcelo (33e) et Caqueret (36e) ne trouvent la barre transversale.

Lyon pourra s'en mordre les doigts

Cinq minutes, il n’aura fallu que cinq petites minutes pour voir le match basculer d’un coup en seconde période. Encore une fois, Lyon aura manqué de chance et face à une équipe de Monaco, cela n’a pas pardonné. Sur une contre-attaque bien menée par Depay, Maxwell Cornet allait seul défier Majecki. L’attaquant ivoirien ouvrait même le score, mais sera signalé hors-jeu avec l’intervention du VAR pour quelques centimètres à peine (49e). Une minute plus tard, Sinaly Diomande était coupable d’une grossière faute sur Ballo Touré dans la surface. Le jeune défenseur était exclu pour pied dans le visage du latéral gauche monégasque (50e). La deuxième exclusion lyonnaise du match après celle de Rudi Garcia en tout début de rencontre. Pour le penalty, Ben Yedder ne se faisait pas prier et battait Julian Pollersbeck, gardien remplaçant d’Anthony Lopes (0-1, 53e). L’attaquant français n’était d’ailleurs pas loin du but du break, trois minutes plus tard, mais cette fois-ci le gardien allemand remportait son duel (56e).

À dix contre onze, les Lyonnais reculaient d’un cran et concédaient plusieurs occasions. Forcément, face au talent offensif des Monégasques, cela n’a pas pardonné. À l’heure de jeu, l’attaquant allemand Kevin Volland envoyait un missile en angle fermé dans la lucarne de Pollersbeck qui, surpris, n’aura même pas eu le temps de bouger (0-2, 61e). Sans doute très frustré par le scénario du match, les coéquipiers de Memphis Depay faisaient preuve de trop d’agressivité avec des fautes et des sauts d’humeur à l’image du Néerlandais qui prendra un carton jaune après un geste de colère (68e). Malgré les trois entrées coup sur coup de Slimani, Aouar et Toko Ekambi, l’OL n’arrivera pas à renverser la rencontre. Au terme d’un match où ils pourront clairement avoir des regrets après avoir manqué de réalisme, les Lyonnais s’inclinent et ne verront donc pas le dernier carré de la compétition. Les Monégasques, eux, découvriront leur adversaire ce dimanche (Montpellier, PSG ou le petit poucet Rumilly Vallières) et peuvent rêver d’une fin de saison de folie.