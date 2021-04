Reims : Oscar Garcia en pole pour succéder à David Guion

Le Stade de Reims arrive dans une fin de cycle. Après 4 ans, une promotion et des maintiens en Ligue 1, David Guion (53 ans) devrait quitter le club à la fin de la saison, malgré un contrat courant jusqu'en 2022. L'entraîneur a des sollicitations et ses relations avec sa direction sont de plus en plus fraîches. Pour préparer le futur, les dirigeants champenois lui cherchent activement un successeur, d'après les informations de L'Equipe.

Un nom revient déjà en tête de liste. Il s'agit d'Oscar Garcia (47 ans). L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, qui s'était fait virer après une humiliante défaite dans le derby face à l'OL en 2017, est actuellement sans club, depuis son éviction du Celta de Vigo en novembre dernier. Les dirigeants voient en ce coach francophone la personne idoine pour faire éclore quelques jeunes du centre de formation et proposer une idée de jeu intéressante. Des contacts ont même déjà été noués et un contrat de deux ans serait à l'étude.