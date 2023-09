Ballon d’Or : la réaction amère d’Adrien Rabiot suite à son absence des 30 nommés

La suite après cette publicité

Depuis quelques saisons, Adrien Rabiot a pris une tout autre dimension, devenant même un joueur-cadre de l’équipe de France et de son équipe, la Juventus de Turin. Empilant les grosses campagnes en Serie A notamment, et ce malgré le léger déclin de la Vieille Dame, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait partie des meilleurs joueurs à son poste en Italie. Insuffisant cela dit pour être nominé parmi les 30 du Ballon d’Or cette année. Lors d’un entretien avec L’Équipe, Adrien Rabiot a tenu à réagir à son absence de la liste.

«Indifférent non (à propos de son absence), parce que je me dis que j’ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu’en voyant certains joueurs qui y figurent, j’ai pensé que ce n’est pas forcément logique. Mais je n’ai jamais été quelqu’un qui cherche les récompenses individuelles, je suis centré sur le collectif, et ceux qui décident de tout ça n’ont peut-être pas en tête toute la saison d’un joueur. Parfois, un ou deux bons matches en Ligue des Champions peuvent suffire», explique le milieu de 28 ans. Auteur d’une belle saison l’an passé et d’une Coupe du Monde réussie, Adrien Rabiot aurait certainement pu prétendre à figurer parmi les 30 nominés.