Monaco : Thiago Scuro veut fabriquer de nouveaux Mbappé

Monaco veut perpétuer l’héritage de sa formation. Si Kylian Mbappé reste évidemment l’ambassadeur de l’académie asémiste de ces dernières années, d’autres têtes continuent d’émerger, à l’image d’Eliesse Ben Seghir et de Maghnes Akliouche, brillants depuis le début de saison. Dans un entretien accordé au Monde ce mercredi, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, s’est félicité de la réussite de son centre de formation, et a renouvelé son désir de voir d’autres joueurs exploser à l’image de Kylian Mbappé.

«Nous avons aujourd’hui six joueurs du centre de formation dans l’équipe première et nous souhaitons en compter davantage, a exprimé le dirigeant brésilien. Notre objectif est que les jeunes talents de l’ASM, qu’ils soient issus du centre de formation ou non, deviennent par la suite de grands joueurs, à l’instar de Kylian Mbappé et de Bernardo Silva. Nous n’en sommes qu’au début de notre cycle et je suis certain que dans quelques années, on dira que certains joueurs de l’effectif actuel font partie des tout premiers au monde à leur poste.»