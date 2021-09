Bundesliga : l'Eintracht Francfort encore rattrapé face à Stuttgart

La quatrième journée de Bundesliga reprenait ses droits ce dimanche et l'Eintracht Francfort (14e) recevait le VfB Stuttgart (12e). Les Adler étaient à la recherche d'une première victoire cette saison tandis que les Souabes restaient sur deux revers contre Leipzig (4-0) et Fribourg (3-2). Dominé par l'Eintracht Francfort, ce match mettait l'accent sur le problème de finition de l'équipe d'Oliver Glasner.

Et alors qu'on se dirigeait vers un match nul et vierge, l'ailier serbe Filip Kostic a ouvert le score (79e). Une réalisation synonyme qui permettait enfin d'entrevoir un succès pour Francfort d'autant plus que Waldermar Anton était exclu. Mais la fébrilité de l'Eintracht était encore exposée avec l'égalisation d'Omar Marmoush (88e) dans les derniers instants. Avec ce 1-1, Stuttgart glane un point précieux tandis que la bande d'Oliver Glasner marche encore au ralenti.

