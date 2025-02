Le joli but de Kylian Mbappé qui refroidit Manchester City

Ce mercredi soir, les barrages retour de la Ligue des Champions offrent un choc entre le Real Madrid et Manchester City. Les Merengues sont en position de force après leur victoire 3-2 du match aller et le scénario tourne à l’avantage des joueurs de Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Lancé par une sublime ouverture de Raul Asencio dans le dos de la défense mancunienne, Kylian Mbappé a pris le chemin du but et s’est fendu d’un sublime piqué pour surprendre Ederson Moraes qui était sorti de ses cages. Le ballon s’est logé tranquillement au fond des filets et donne déjà l’avantage au Real Madrid après 4 minutes de jeu.