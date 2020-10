Le Bayern Munich travaille pour rapatrier Douglas Costa

En cette fin de mercato, le Bayern Munich attaque sur tous les fronts. Le club bavarois, qui s'est offert les services de Marc Roca, a activé de nombreuses pistes pour renforcer son banc et apporter de la concurrence. Ainsi, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr ou encore Callum Hudson-Odoi sont étudiés pour cette dernière ligne droite. D'après les informations de Kicker, le Rekordmeister a aussi activé la piste Douglas Costa. En cas d'échec pour l'arrivée de Callum Hudson-Odoi, le Bayern Munich aimerait rapatrier son ancien joueur.

Passé en Allemagne entre 2015 et 2017, l'ailier brésilien de 30 ans a ensuite rejoint la Juventus en prêt. Une première année satisfaisante qui a convaincu la Vecchia Signora de le conserver. Cependant, c'est plus compliqué depuis et Douglas Costa est gêné par de nombreux pépins physiques. Annoncé sur le départ, il devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich. Le club allemand a jusqu'à ce lundi, 18h, et la fin du mercato allemand pour finaliser le dossier.