PSG : l’idée loufoque de Liverpool avec Kylian Mbappé !

Où jouera Kylian Mbappé dans deux semaines, à la reprise de la Ligue 1 et de la Liga ? Personne ne peut répondre à cette question actuellement, et tout indique que s’il n’a pas scellé un départ à Madrid d’ici là, c’est depuis les tribunes qu’il assistera au début du PSG en Ligue 1 face à Lorient. Les Merengues, qui se savent en position de force, veulent jouer la montre et attendre la fin de l’été pour passer à l’attaque selon les médias ibériques. Une façon de faire réduire drastiquement le prix du joueur, mettant le PSG dos au mur.

Mais si on se fie aux dernières informations publiées en Angleterre ce week-end, les Madrilènes vont tout de même devoir se montrer prudents. Et pour cause, comme l’explique le Mirror, repris à l’unisson par tous les autres médias anglais, un autre club est sur le coup. C’est Liverpool, qui a souvent été présenté comme outsider dans ce dossier, bien que très loin des Madrilènes, largement favoris.

Une solution qui satisfait tout le monde ?

Le journal britannique explique que les Reds discutent avec le PSG pour un prêt de Mbappé. Les Parisiens souhaitent s’en débarrasser à tout prix et Liverpool est prêt à l’accueillir pour la dernière saison de son contrat. Une option qui permettrait aux Franciliens de récupérer un peu d’argent - il s’agirait d’un prêt payant - et même si ce n’est pas précisé, on imagine que les Reds prendraient en charge une partie du salaire conséquent du Bondynois.

Il pourrait ainsi partir tranquillement à Madrid dans un an et le PSG aurait au moins un peu limité la casse financièrement, sans se retrouver avec un Mbappé en tribunes pendant un an. Une option qui pourrait aussi être intéressante pour le joueur, qui ne passerait pas une année blanche et qui découvrirait un nouveau championnat, compétitif qui plus est, avant de filer dans son club de rêve. Affaire à suivre…