Montpellier : Téji Savanier rêve d'être appelé en Équipe de France

Auteur d'un très bon début de saison avec le Montpellier HSC, le milieu de terrain français Téji Savanier fait de plus en plus parler de lui en Ligue 1, surtout quand il s'agit de le rapprocher de l'Équipe de France. Pour rappel, le numéro 11 de la Paillade n'a connu que la sélection olympique lors des derniers Jeux organisés à Tokyo, durant lesquels il n'a pas pu empêcher l'élimination au 1er tour. Mais avec 3 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 10 matches de championnat, celui qui est devenu capitaine du MHSC après le départ d'Andy Delort a pris une nouvelle dimension dans son club de cœur, le plaçant parmi les meilleurs joueurs de ce début de saison. Interrogé sur la possibilité de jouer un jour avec les A, Savanier ne cache pas avec cet objectif dans un coin de sa tête.

«Est-ce que je crois en mes chances d’être sélectionné ? Non, il y a de très bons joueurs dans l’équipe. Ce serait un rêve d’être appelé. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n’aime pas trop parler de ça, je préfère vivre à fond le moment présent. [...] Il y a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens, ils jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa. C’est plus facile pour eux. Je me concentre sur mon club. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais ce n’est pas une obsession dans ma tête, sinon je vais aller droit dans le mur. Je pense aux autres en premier. Je préfère me consacrer à mon équipe. Il faut que je sois bon avec mon club», a-t-il déclaré au micro de RMC.