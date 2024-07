Arda Güler serait prêt à forcer son départ du Real Madrid

Arda Güler a terminé la saison sur les chapeaux de roues. Après une fin de Liga brillante du côté de Madrid, profitant pleinement du temps de jeu offert par Carlo Ancelotti sur des matchs qui n’avaient plus forcément un énorme enjeu, il a confirmé cette dynamique positive avec sa sélection à l’Euro. Le Merengue a ainsi montré de belles choses en terres allemandes, avec un golazo contre la Géorgie notamment et des passes décisives contre l’Autriche et les Pays-Bas en huitièmes et en quarts.

Actuellement en vacances, il reviendra bientôt du côté de Madrid pour une saison qui s’annonce passionnante pour les fans madrilènes. Seulement, le joueur aurait encore quelques doutes, du moins, si on se fie aux informations de Sport. Il n’est pas convaincu qu’il aura un temps de jeu suffisant du côté de Madrid cette saison, surtout avec les nouvelles arrivées dans le secteur offensif.

Le Real Madrid compte sur lui

Selon le média espagnol, il veut partir en prêt et serait même prêt à forcer un départ dans le cas où la direction ferme la porte. Les plans du staff et des dirigeants ne vont justement pas dans ce sens, puisqu’ils veulent l’avoir sous la main lors de la saison à venir, alors que l’AC Milan et le Bayer Leverkusen seraient venus aux nouvelles.

Il faut dire que le Real Madrid a un trio offensif bien défini, avec Vinicius, Mbappé et Rodrygo, et des joueurs comme Endrick et Brahim Diaz. Au milieu, c’est aussi bouché. Le petit prodige turc risque donc de devoir forcer la main à sa direction. Une chose est sûre, il ne veut pas vivre la même saison qu’en 2023/2024, où il a dû attendre la fin de saison pour grappiller du temps de jeu régulier. C’est donc un dossier assez périlleux que va devoir gérer le Real Madrid dans les prochains jours…