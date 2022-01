Real Betis : le très beau but de Nabil Fekir sur coup-franc en vidéo

Seizièmes de finale de la Coupe du Roi édition 2021/2022 : le Real Betis Balompié se déplaçait sur la pelouse du Real Valladolid, pensionnaire de deuxième division espagnole. Après une fin d'année passée bousculée par les pépins physiques et les suspensions en championnat et Ligue Europa, le milieu offensif français Nabil Fekir était titulaire pour la deuxième échéance des Verdiblancos en 2022, après une défaite face au Celta de Vigo le 2 janvier (0-2).

Le champion du monde 2018 a débuté cette nouvelle année civile de la plus belle des manières, en inscrivant le deuxième but des Andalous en première période après l'ouverture du score du milieu de terrain portugais William Carvalho (1-0). Sur une faute provoquée par Roque Mesa juste devant la surface de réparation, l'ancien Lyonnais battait le mur et envoyait son coup-franc d'une vingtaine dans le petit filet d'un Roberto Jimenez immobile.