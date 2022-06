Après l'OL, John Textor a aussi beaucoup d'ambition pour Botafogo...

La suite après cette publicité

Cette semaine, la France a découvert un nouvel acteur de la planète football : le milliardaire John Textor. L’homme d’affaires américain est récemment devenu actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Un moment historique pour un club tenu par l’emblématique Jean-Michel Aulas depuis 1987. Présent face aux médias français mardi dernier, Textor a affiché de grandes ambitions pour les Gones. L’OL ne sera toutefois pas son unique préoccupation ces prochains mois. L’Américain est en effet le boss d’une autre écurie : Botafogo. Juste après sa conférence presse de présentation à Lyon, Textor a pris l’avion, direction le Brésil. Là-bas, l’Américain, également présent au capital du club anglais de Crystal Palace à hauteur de 40 %, a ainsi fait le tour des médias pour expliquer son plan pour la formation carioca. D’ici dimanche et le derby contre Fluminense, il a d’ailleurs un agenda très chargé en termes de réunions et d’entretiens.

Et la première annonce médiatique a été de taille puisqu’elle concerne le mercato. Textor a confirmé qu’il a tenté le coup avec Edinson Cavani et qu’il aimerait recruter James Rodriguez, exilé aujourd’hui au Qatar (Al Rayyan). « L'histoire de Cavani était vraie, James... Il m'a dit qu'il cherchait un nouveau défi. Nous avons parlé, j'espère pouvoir vous convaincre. (…) Je l'aime. Mes enfants ont grandi en regardant l'équipe nationale colombienne et il était l'un de leurs joueurs préférés. C'est rare d'avoir la possibilité de pouvoir recruter un tel talent en Amérique du Sud, je pense qu'il a encore de belles années à jouer en en Europe. Mais nous avons de grands rêves, nous traversons une période de transformation au Brésil avec la nouvelle Ligue. Ce serait peut-être un long dossier, mais ce serait un joueur qui transformerait tout pour nous, alors on va essayer », a-t-il déclaré à Seleção SporTV.

James, Zahavi et un nouveau stade

Désireux de renforcer son équipe de manière très significative, John Textor cible également l’attaquant israélien Eran Zahavi (34 ans), qui évoluait au PSV ces deux dernières saisons (22 buts en 50 matches d’Eredivisie). Un contrat de 18 mois aurait même été proposé au joueur. Toutefois, au moment d’évoquer toutes ces cibles, Textor a poussé un sacré coup de gueule. La raison ? La semaine dernière, le centre d’entraînement de Botafogo a été envahi par des « supporters », nécessitant l’intervention musclée de la police. Un événement synonyme de très mauvaise publicité pour le club à l’heure du mercato. « Le joueur qui pouvait venir avant ne peut plus venir à cause de ça. Vous (les supporters) avez le droit de manifester votre honte, mais est-ce que cela fait gagner votre équipe ? Est-ce que cela rend votre équipe plus performante en deuxième période ? Dans le stade, je demande aux supporters de soutenir nos joueurs et de réfléchir à la manière dont ils peuvent aider ces joueurs. » Enfin, s’il dispose déjà du formidable outil qu’est le Groupama Stadium à Lyon, John Textor a confié qu’il aimerait faire construire une nouvelle enceinte pour Botafogo.

Actuellement, le club évolue au stade olympique Nilton-Santos (environ 47 000 places). Un antre dépassé selon lui à cause… de la piste d’athlétisme. « Un stade construit autour d'une piste olympique n'est pas un stade de football. Il faut prendre l’exemple de Crystal Palace. Selhurst Park, c’est petit, pas impressionnant, mais les fans sont les uns sur les autres. L'énergie est le moyen de se sentir connecté, l'expérience de divertissement pour les fans, et c'est ce que nous voulons pour Botafogo. Cela ne peut pas être réalisé à Nilton-Santos, le coût serait trop élevé. Je voudrais maintenir le lien social avec le club. Et ça ici au Brésil, c'est sensationnel. Ce n'est pas seulement le football, mais cela a à voir avec tout, le volley-ball, la connexion avec la communauté. Je voudrais avoir un stade, un gymnase, des installations sociales et communautaires, créant tout une énergie qui fait avancer notre équipe. Cela créera une équipe performante. Je pense que nous ne pouvons pas réaliser ça au Nilton-Santos. C'est mon objectif principal. » Décidément, rien qu’avec l’OL et Botafogo, John Textor va avoir un emploi du temps très chargé !