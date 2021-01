Lucien Favre dit non à l'OM

La suite après cette publicité

«Mais je pense que oui, ça va être la fin. Je ne pense pas que ça soit possible (une prolongation, ndlr). Le chemin à prendre, je pense qu'on est tous d'accord. (...) Comme je vous l'avais dit, la prochaine année, ça sera l'année zéro pour le club. Ça va être le nettoyage total. C'est bon de créer de bonnes bases pour la suite». Ce vendredi, en conférence de presse, André Villas-Boas a lâché une véritable bombe.

Le technicien lusitanien, en poste depuis l'été 2019, a à demi-mot expliqué qu'il quitterait vraisemblablement l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison et de son contrat. Une information qui, si elle peut surprendre par son timing, n'est pas forcément étonnante, puisque l'on sait que le club phocéen a déjà commencé à prospecter pour trouver un nouvel entraîneur.

D'autres coaches étrangers sondés

Téléfoot expliquait ainsi il y a quelques jours que la direction du club olympien, via le head of football Pablo Longoria, avait pris contact avec Lucien Favre. Le Suisse de 63 ans, libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund en décembre 2020, est l'un des tacticiens disponibles les plus réputés sur le marché actuellement, avec Massimiliano Allegri, Rafael Benitez ou Maurizio Sarri.

Oui mais voilà, L'Équipe nous apprend que ce dernier, également sollicité par l'un de ses anciens clubs l'OGC Nice et des écuries allemandes et espagnoles, a décliné la proposition marseillaise. Pablo Longoria et l'OM vont donc devoir se pencher sur un autre profil pour succéder à AVB et, toujours d'après L'Équipe, les prospections auprès de techniciens étrangers vont bon train.