Le Borussia Dortmund se sépare de Lucien Favre !

Un début de saison en demi-teinte pour le Borussia Dortmund. Vainqueur du Zenit mardi soir dans le cadre de la 6e journée de la phase de poules de Ligue des Champions (2-1), le club allemand avait fini son année par une bonne note sur la scène européenne, tout en validant son billet pour les huitièmes de finale. Mais en Bundesliga, l'affaire n'était pas aussi simple depuis quelques semaines.

Battus par Cologne fin novembre (1-2) et ensuite accrochés par l'Eintracht Francfort le 5 décembre (1-1), les Borussen pensaient se reprendre ce samedi lors de la réception de Stuttgart, dans le cadre de la 11e journée. Mais il n'en a rien été. Encore privés d'Erling Haaland, touché aux ischios, les hommes de Lucien Favre ont lourdement chuté (1-5) ! Une défaite qui avait fait grand bruit outre-Rhin, et le coach suisse n'avait pas caché sa déception.

Un beau ratio en 110 matches

« C'était un désastre. C'était mauvais. Nous avons fait trop de grosses erreurs. C'est difficile à expliquer. Si vous n'êtes pas bon pour gagner le ballon, c'est-à-dire toute l'équipe, alors vous avez un problème. Stuttgart a bien joué, mais nous étions très, très mauvais. Ce n'est pas possible. (...) Nous n'étions pas là aujourd'hui », avait lâché Lucien Favre après ce revers cuisant. Et malheureusement, il n'y a pas que le Suisse qui n'a pas apprécié. Au lendemain de cette défaite à la maison, les dirigeants du Borussia Dortmund ont en effet décidé de licencier l'ancien technicien de l'OGC Nice, arrivé en 2018 et qui était sous contrat jusqu'à la fin de la saison.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Après les révélations de Bild, le BvB a effectivement publié un communiqué pour officialiser la nouvelle : «Lucien Favre n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Les dirigeants du BVB ont décidé à l'unanimité de libérer Favre et son adjoint Manfred Stefes avec effet immédiat. (...) Jusqu'à la fin de la saison, l'actuel co-entraîneur Edin Terzic (38 ans) sera l'entraîneur principal.» Sur le banc du BvB lors de 110 matches, Lucien Favre s'en va avec un ratio de 2,01 points par match, mais seulement la Supercoupe d'Allemagne 2019 comme trophée glané.