OM : contact établi avec Lucien Favre !

« Marseille..., je ne sais pas, mais c'est possible que Marseille soit mon dernier club. Le jour où j'ai commencé, je voulais faire seulement 15 ans dans le foot et je suis déjà à dix. C'est un bon club pour laisser une histoire. Après, j'ai d'autres ambitions dans la vie. » En novembre 2019, André Villas-Boas confiait qu’il n’avait pas prévu de rester de très nombreuses années aux commandes de l’Olympique de Marseille.

L’été dernier, le Portugais avait déjà failli prendre la tangente suite au départ d’Andoni Zubizarreta, avant d’être rattrapé par le président Eyraud. Le président de l’OM avait également avoué juste avant la trêve hivernale qu’il espérait prolonger le contrat de son coach. « Pablo (Longoria) est chargé de ce dossier, il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l'avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club dans un contexte compliqué. Je souhaite qu'André poursuive son aventure à l'OM ».

Favre de retour en L1 ?

Mais depuis, les choses ont-elles évolué ? Hier, en marge de la présentation du buteur polonais Arkadiusz Milik, AVB a confirmé qu’il resterait bien l’entraîneur du club au moins jusqu’à la fin de la saison, avant d’ajouter, en souriant : « sauf si Pablo veut me virer ! Ça peut tomber, regardez comment ça se passe dans le milieu du foot ! » Le Lusitanien blaguait-il ou a-t-il senti le vent tourner ? Il se pourrait que ce soit la deuxième option.

La chaîne Téléfoot affirme en effet que les dirigeants olympiens commencent à préparer un éventuel avenir sans AVB et qu’un contact a été établi avec le coach suisse Lucien Favre ! Libre de tout contrat depuis son limogeage du Borussia Dortmund, l’Helvète possède l’avantage d’être disponible et de bien connaître la Ligue 1 depuis son passage à Nice. Le média ajoute d’ailleurs que les Aiglons seraient également sur le coup, tout comme des clubs espagnols et anglais. À suivre.