Ligue des Champions : l'équipe type de la 2eme journée de la phase de poules

Coupe du Monde oblige, on attaque déjà la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Et pour ce deuxième rendez-vous en C1 du mois de septembre, on a assisté à des duels âpres et disputés avec de sacrées affiches au programme entre le Bayern-Barça, le Real Madrid-RB Leipzig, le Juventus-Benfica ou le Manchester City-Borussia Dortmund. Comme vous en avez l'habitude et comme ce fut le cas lors de la première journée, nous vous proposons une équipe type après chaque journée de phase de poules, pour mettre en avant les joueurs qui ont brillé.

Une défense 100 % Bayern-Manchester City

Pour commencer, place au gardien de but. Et c'est le portier de l'Ajax Remko Pasveer qui ouvre le bal. Le colosse néerlandais âgé de 38 ans, que l'on croirait sorti tout droit de Games Of Thrones, a sorti un grand match face à Liverpool multipliant les arrêts et empêchant l'Ajax de sombrer à Anfield Road. En défense et en particulier sur les côtés, place aux deux latéraux de Manchester City, João Cancelo et John Stones qui ont réalisé un excellent match face au BvB avec notamment un but à la clé pour le défenseur anglais. Au centre de la défense, nous avons choisi de mettre en lumière le tandem français du Bayern Munich Upamecano-Lucas Hernandez. Si le club bavarois l'a emporté sans sourciller face au Barça, il le doit en grande partie à la solidité de son axe central. Que ce soit Dayot Upamecano parfait dans les duels et dans sa capacité à museler les attaquants du club catalan à commencer par Robert Lewandowski, ou Lucas Hernandez, toujours précieux défensivement et qui a permis aux siens d'ouvrir le score de la tête sur corner, ils ont été impeccables.

Dans l'entrejeu, mention spéciale encore pour André-Frank Zambo Anguissa. L'ancien Marseillais, déjà présent lors de la 1ere journée dans cette équipe type, a encore été énorme avec le Napoli. À ses côtés, impossible de ne pas parler de Hans Vanaken, le capitaine du FC Bruges qui a guidé les siens à Porto pour un carton historique 4-0. Classe, ce dernier a même laissé tirer un penalty à Ferran Jutgla. À droite, David Neres a été un poison durant toute la rencontre face à la Juventus et en a fait voir de toutes les couleurs à Danilo. Il a marqué le but victorieux des siens face à la Juventus. À gauche, mention spéciale à un autre belge, Alexis Saelemaekers. Arrivé il y a trois ans à l'AC Milan, adoubé par Zlatan Ibrahimovic, l'ancien d'Anderlecht impressionne en ce début de saison, notamment en Ligue des Champions où il a marqué à chaque reprise. Décisif face au Dinamo Zagreb, le milieu offensif milanais avait largement sa place dans ce onze de la semaine.

Un duo offensif inédit Dzeko-Jutglà

Offensivement, pas de Robert Lewandowski, de Kylian Mbappé, de Neymar ou encore de Erling Haaland. À la place, nous vous proposons un duo inédit composé d'Edin Dzeko et de Ferran Jutglà. Le vétéran bosnien de 36 ans, pas vraiment à son aise depuis le début de saison a guidé les siens vers la victoire à Plzen avec une ouverture du score dès la 20e minute. Et que dire de la performance XXL de l'attaquant espagnol du FC Bruges. A l'instar de tous ses coéquipiers, il a été énorme face à Porto. Et dire qu'il y a un an, il évoluait avec l'équipe réserve du Barça. Arrivé l'été dernier en Belgique, le joueur de 23 ans a vécu un rêve éveillé avec une passe décisive, un but sur penalty et une présence offensive de tous les instants.