OM : Pablo Longoria porte plainte après la réunion tendue

Pablo Longoria vient de mettre fin à une semaine très agitée du côté de l’OM. Une semaine qui avait débuté par la réunion tendue entre la direction olympienne et plusieurs groupes de supporters entraînant la mise en retrait de Pablo Longoria et la démission de Marcelino. Depuis, le président espagnol vient d’annoncer ce vendredi soir qu’il restait président de l’OM. Et il en a profité pour annoncer porter plainte après les événements de ce lundi (il avait notamment déclaré avoir été menacé de mort).

«Dans la vie, je suis une personne de valeurs, de très forte conviction. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J’ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu’il s’est passé. Il ne s’agit pas d’alimenter un conflit. Non. Je veux simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l’avenir. C’est ma responsabilité», a-t-il lancé.