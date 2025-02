Belgique : Thibaut Courtois a été bluffé par Rudi Garcia

Parti de l’équipe nationale de Belgique depuis son accrochage avec Domenico Tedesco, Thibaut Courtois avait fait savoir qu’il ne reviendrait pas tant que l’Italien serait en poste. Tedesco viré, son successeur, Rudi Garcia, avait confirmé qu’il allait tenter de faire revenir le gardien du Real Madrid aux 102 capes. Et visiblement le coach français a réussi sa mission.

La suite après cette publicité

«J’ai rencontré mardi Rudi Garcia. Comment s’est passée la réunion ? J’ai eu un très bon sentiment. C’est décidé, oui, je suis à nouveau disponible pour l’équipe nationale et je me réjouis de revenir. L’entraîneur m’a donné un bon sentiment, un peu comme avec Ancelotti au Real Madrid. Garcia est un gagnant, c’est apparu clairement lors de notre conversation et c’est ce que j’ai entendu. Il me semble être un entraîneur fort, c’est aussi ce que m’ont dit plusieurs joueurs qui ont collaboré avec lui», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Soir. Courtois devrait donc être dispnible pour e match de barrage de Ligue des Nations face à l’Ukraine.