L’OM s’engouffre dans la crise

Le réveil est dur à Marseille ce lundi. Pour changer, ironiseront certains. Dimanche soir, les troupes de Gennaro Gattuso se sont inclinées 1-0 sur la pelouse de la sensation de la Ligue 1, le Stade Brestois. Une défaite qui aurait éventuellement pu être tolérée si elle n’était pas déjà précédée de nombreuses autres contre-performances. Sur le papier, on est clairement sur une situation de crise pour les Phocéens, puisqu’ils n’ont gagné qu’un seul de leurs huit matchs disputés en 2024. Et c’était face à Thionville, en Coupe de France.

Au-delà des résultats catastrophiques, il y a aussi un problème de contenu et d’attitude. Pour beaucoup de supporters, cette équipe ne dégage tout simplement rien, et les motifs d’espoir sont assez rares. Une crispation générale bien illustrée par les propos de Pau Lopez après la rencontre : « on est dans la merde, c’est nous qui nous sommes mis dans cette merde. Maintenant, on doit assumer. Les fans pensent qu’on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM, je suis d’accord avec eux ». Des propos forts mais plutôt justifiés au vu de ce qu’ont proposé les joueurs marseillais ces dernières semaines.

Adieu la Ligue des Champions ?

Après 22 journées de championnat, l’Olympique de Marseille pointe à une triste neuvième position au classement de Ligue 1. Heureusement pour la bande d’Amine Harit et de Pierre-Emerick Aubameyang, les autres locomotives du championnat sont aussi dans le mal, et l’écart avec la quatrième place occupée par le LOSC, offrant une place en barrages de Ligue des Champions, n’est "que" de 8 points. Nice, troisième, est à 9 unités. Une distance conséquente, mais rattrapable. Pour cela, il faudra tout de même vite relancer la machine. Est-ce que ça passera par un changement d’entraîneur ? C’est tout à fait possible…

Force est de constater que Gennaro Gattuso ne trouve pas les solutions et est de plus en plus pointé du doigt par les fans, alors que le contexte en interne semble assez tendu. Comme révélé par RMC Sport, il y a eu une grosse discussion entre Pablo Longoria et Medhi Benatia en zone mixte après la défaite en terres bretonnes dimanche soir. Etait-il question de l’entraîneur italien ? On le saura très bientôt…