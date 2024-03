JO : Aurélien Tchouameni et Marcus Thuram réagissent à la décision du Real Madrid

Les Jeux Olympiques approchent et avec eux la possibilité de voir les meilleurs joueurs de l’équipe de France être sélectionnés s’amenuise. Le Real Madrid a envoyé une lettre à la FFF dans laquelle le club espagnol affirme qu’aucun joueur français ne serait libéré pour la compétition. «Le Real fait ce qu’il veut. Ce sont ses joueurs, ses salariés, s’il ne veut pas laisser ses joueurs pour les JO c’est son choix», comprend Marcus Thuram en conférence de presse, qui a par ailleurs exprimé le souhait de ne pas y aller non plus. «Je sais que c’est une très grande fierté pour tout joueur français de jouer les JO. Après il y a un sélectionneur qui est Thierry Henry et qui fera sa liste. Si on fait appel à moi, je répondrai mais je ne postulerai pas publiquement pour le faire.»

La suite après cette publicité

L’attaquant de 26 ans n’est pas concerné par la problématique madrilène, à l’inverse d’Aurélien Tchouameni. Par le passé, le milieu de terrain a déjà fait part de ses envies d’y participer mais le veto du Real est trop fort. Il ne s’y opposera pas. «Forcément, jouer les JO dans son pays, c’est quelque chose d’extraordinaire. Mais c’est notre employeur. Si le Real a décidé de mettre son veto, on n’a rien à dire. C’est pas vraiment une bonne chose d’être en porte-à-faux avec son employeur mais on sera les premiers supporters.» Thierry Henry s’y attendait sans doute un peu mais voilà deux noms qu’il va pouvoir rayer de sa liste de pré-convoqués.