Les entraînements du FC Montrouge annulés après l’agression d’un parent sur un éducateur

Les parents, nouveaux fléaux du football amateur. Dans le sud de Paris, le FC Montrouge a annoncé vendredi annuler tous les entraînements de la semaine prochaine. «Cette annonce fait suite à l’agression, mardi dernier, d’un parent sur un éducateur du club. Un éducateur a été pris à partie et menacé par un parent. Violent par la parole avec insultes, ce parent souhaitait également en venir aux mains. Heureusement, notre éducateur a su garder son sang-froid et éviter que la situation ne dégénère face à un individu souhaitant aller beaucoup plus loin», peut-on lire sur le communiqué du club.

Il y a un an, déjà, «un éducateur responsable d’une équipe jeune du niveau départemental, se faisait menacer au couteau par un parent, également membre du conseil d’administration», explique encore le club parisien. Ce dernier a également décidé de «refuser les enfants des parents ayant des attitudes irrespectueuses, menaçantes ou violentes (verbalement ou physiquement) envers eux (les éducateurs)». Des réformes radicales qui en disent long sur l’attitude de certains parents, bien trop impliqués parfois.