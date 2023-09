Grosse surprise pour le futur entraîneur du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est resté sur sa ligne de conduite. Malgré les rumeurs concernant l’arrivée d’un numéro 9 pour remplacer Karim Benzema et le retour en force de la rumeur Kylian Mbappé, les Merengues sont allés au bout de leurs idées. Ils avaient annoncé qu’ils ne recruteraient pas à ce poste cet été et ils ont tenu parole. Dans un an, ce sera certainement autre chose. Florentino Pérez et ses équipes devront trancher concernant le futur grand attaquant.

Le flou règne autour d’Ancelotti et du Brésil

Ils devront aussi prendre une décision concernant le coach. En effet, Carlo Ancelotti arrivera au bout de son bail en juin 2024. La saison dernière, le Mister a été pas mal critiqué par la presse espagnole. Les médias ont même annoncé qu’il était menacé et qu’il ne serait plus sur le banc madrilène à l’été 2023. Ils ont d’ailleurs évoqué plusieurs pistes, notamment celles menant à Zinedine Zidane (libre), José Mourinho, Xabi Alonso, Raul et bien d’autres.

Dans le même temps, l’ancien coach de l’AC Milan a été annoncé avec insistance du côté du Brésil, qui cherchait un nouveau sélectionneur. Finalement, Ancelotti est resté à Madrid où il veut aller au bout de son contrat, voire même plus. Il n’a jamais caché qu’il resterait avec plaisir. Ce, malgré le fait que le président de la CBF (fédération brésilienne), Ednaldo Rodriguez, ait annoncé le 5 juillet dernier qu’il arriverait en 2024.

Le Mister est prêt à rester, Zidane n’est pas la priorité en cas de départ

« Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu », avait-il expliqué. Mais rapidement, Ancelotti n’a pas confirmé ces informations tout en assurant être concentré sur le Real Madrid. Une situation peu évidente à gérer pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui voulaient être sûrs que l’Italien serait à fond avec eux cette saison. Et c’est visiblement le cas. Ancelotti est investi et prêt à mener toutes les batailles.

Et aujourd’hui, El Chiringuito nous révèle une nouvelle assez surprenante. Contrairement à ce qui a été annoncé ces derniers mois concernant ses successeurs et son rôle de sélectionneur du Brésil, il pourrait finalement prolonger à Madrid. En effet, les journalistes de la célèbre émission ont indiqué que Carletto n’avait rien signé avec la Seleção. De plus, il n’est pas impossible qu’il reste à Madrid. Si une prolongation lui est proposée, ce qui n’est pas impossible ; il l’acceptera. Une sacrée surprise. En cas de départ toutefois, Xabi Alonso est la priorité des Merengues, devant Raul (courtisé par Villarreal) et Alvaro Arbeloa. Pas de Zinedine Zidane donc. Une petite surprise puisqu’il a souvent été annoncé de retour prochainement.