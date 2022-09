Jules Koundé explique pourquoi il a préféré le Barça

La suite après cette publicité

Après un début d'aventure compliqué en Catalogne, où il aurait pu être libéré et ne jamais jouer sous les couleurs blaugranas, Jules Koundé (24 ans) excelle avec le FC Barcelone. Dans les colonnes de L'Équipe, l'international français explique pourquoi il a préféré rejoindre le Barça alors que Manchester City et Chelsea souhaitaient l'enrôler.

«Premièrement, j'arrive dans un club immense, qui a connu des périodes fastes et qui, ces derniers temps, gagnait moins. J'arrive dans un projet que je ne qualifierais pas de reconstruction, parce qu'on a déjà une équipe compétitive, mais plutôt de rebond. Cela m'intéressait de faire partie de cette nouvelle vague, en quête de titres, et replacer le Barça là où il a toujours été, parmi les meilleurs, a-t-il expliqué, avant d'avouer avoir été contacté par Thomas Tuchel, l'ex-coach des Blues. J'ai senti aussi une volonté de me faire venir, mais j'ai simplement préféré le discours de Xavi. Manchester City ? il fallait d'abord que des joueurs quittent le club».