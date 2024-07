L’Atlético de Madrid annonce le départ de Caglar Soyuncu à Fenerbahce

Un an et puis s’en va. Portant de grands espoirs avec son arrivée l’été dernier, Caglar Soyuncu n’aura pas apporté grand-chose à l’Atlético de Madrid. Ayant du mal à s’acclimater au contexte madrilène, le natif d’Izmir était retourné dans sa Turquie natale en rejoignant Fenerbahce en prêt l’hiver dernier. Une pige fructueuse qui va donc se prolonger cet été et pour les prochaines saisons. En effet, comme l’ont annoncé les Colchoneros sur les réseaux sociaux, le défenseur de 28 ans a été envoyé définitivement dans la capitale.

L’Atlético a quand même tenu à remercier le joueur pour son passage maigre en Espagne : «le défenseur central est transféré au club turc, où il joue en prêt depuis janvier de cette année. Notre club et Fenerbahçe ont trouvé un accord dimanche 30 juin dernier pour le transfert de Çağlar Söyüncü dans l’équipe turque. Le défenseur central est arrivé dans notre club à l’été 2023 en provenance de Leicester City et a disputé neuf matchs avec notre maillot. En janvier dernier, il a été prêté à Fenerbahçe, club dans lequel il a désormais été transféré. De l’Atlético de Madrid, nous remercions Çağlar Söyüncü pour sa performance dans notre club et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs défis professionnels.»