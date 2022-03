Indice UEFA : la France retombe dans ses travers !

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour les clubs français sur la scène continentale. Le nouveau fiasco du PSG face au Real Madrid et l'impuissance du LOSC face à Chelsea en Ligue des Champions ont mis un terme aux ambitions françaises en C1. Dans les deux autres coupes d'Europe, le Stade Rennais s'est bien battu face à Leicester mais s'est une fois de plus fait avoir sur l'arbitrage, une triste habitude pour le club breton face aux clubs anglais. Aucune excuse pour l'AS Monaco tristement éliminée par le Sporting Braga, supérieur à la formation du Rocher sur les deux rencontres.

Fort heureusement, tout n'est pas perdu pour la France qui peut toujours espérer terminer sur le podium en fin de saison du classement de l'indice. Ce qui représenterait un sacré exploit. Les deux Olympiques ont sauvé la France d'une débâcle continentale et à un terme prématuré de sa campagne européenne. L'OL s'est mis en difficulté, mais a réussi à écarter un grand d'Europe, le FC Porto, et sera aux rendez-vous des quarts de finale de la Ligue Europa. De son côté, l'OM a renversé le FC Bâle et sera lui aussi présent en quart de finale de la Conférence League.

La France peut encore compter sur l'OM et l'OL

De quoi permettre à la France de continuer à glaner de précieux points. Elle est actuellement troisième au classement de l'indice juste derrière les surprenants Pays-Bas, qui ne pourront plus compter sur l'Ajax, et l'Angleterre qui devrait terminer en première position en fin de saison puisque les clubs d'Outre-Manche comptent le plus de représentants encore en lice en coupes d'Europe à la mi-mars (5 sur 7). La France devra tout de même se méfier de l'Espagne qui n'est pas loin et qui compte encore 4 qualifiés dont le FC Barcelone et le Real Madrid.

À noter une excellente nouvelle pour la France, son avance confortable sur le Portugal concernant le classement sur cinq ans (58,915 points pour la France contre 52,882 points pour le Portugal). La France est donc plus que jamais bien ancrée à sa cinquième place continentale. Pour rappel, cette position est obligatoire pour espérer bien figurer dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions de la C1 (les 4 premiers disposeront de quatre qualifiés automatiques en C1 tandis que le cinquième pays en placera automatiquement trois), dont les places européennes seront attribuées en 2023-24.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 18/03/2022 :

-1. Pays-Bas 17,400 points (2/5)

-2. Angleterre 17,285 points (5/7)

-3. France 17,250 points (2/6)

-4. Espagne 16,428 points (4/7)

-5. Italie 14,285 points (2/7)

-6. Allemagne 13,642 points (3/7)

-7. Portugal 12,416 points (2/6)

-8. Autriche 10,400 points (0/5)

-9. Serbie 9,500 points (0/4)

-10. Grèce 8,000 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 102,926 points

-2. Espagne 94,141 points

-3. Italie 75,473 points

-4. Allemagne 72,641 points

-5. France 58,915 points

-6. Portugal 52,882 points

-7. Pays-Bas 47,500 points

-8. Autriche 38,850 points

-9. Ecosse 35,500 points

-10. Russie 34,482 points