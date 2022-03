Ligue Europa Conference : l'OM se qualifie dans la douleur, Rennes bat Leicester mais s'arrête là !

La suite après cette publicité

À l'occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence, quatre affiches étaient programmées ce jeudi à 18h45 avec notamment l'Olympique de Marseille qui se déplaçait sur la pelouse du FC Bâle. Vainqueurs à l'aller (2-1), les Phocéens de Jorge Sampaoli espéraient ainsi confirmer leur bonne prestation réalisée, la semaine dernière, à l'Orange Vélodrome pour rallier les quarts de finale de la compétition. Pour cette rencontre, le technicien argentin de l'OM, privé de Payet (suspendu), décidait de faire tourner et alignait un 4-4-2 où Ünder et Bakambu formaient le duo d'attaque. En face, Guillermo Abascal optait pour un 4-2-3-1 avec Chalov présent en pointe. Sous la pression des supporters suisses, présents en nombre au St. Jakob-Park, les Marseillais s'illustraient rapidement. Aux confins de la surface de Bâle, Gueye voyait sa puissante frappe du gauche repoussée par Lindner (9e). Piqués à vif et dans l'obligation de s'imposer, les Bâlois s'enhardissaient alors mais Mandanda s'opposait parfaitement sur la tentative cadrée de Millar (15e) avant de bloquer celle d'Esposito (20e). Bousculés, les Olympiens étaient malgré tout à deux doigts d'ouvrir le score. A l'origine et à la conclusion d'une superbe contre-attaque, Bakambu butait finalement sur le portier suisse, vigilant sur la frappe puis la tête plongeante du numéro 13 de l'OM (26e).

Une rencontre très ouverte où les Olympiens allaient, une nouvelle fois, avoir une occasion en or pour prendre l'avantage. Fauché en pleine surface après un superbe rush solitaire, Harit obtenait un penalty. Bien décidé à se faire justice lui-même, celui qui est prêté par Schalke tombait finalement sur un brillant Lindner et Bakambu, opportuniste dans un second temps, ne parvenait pas non plus à trouver le cadre... (35e). Tenu en échec à la pause, l'OM poussait à la reprise mais ni Ünder (52e), ni Lirola (54e), ni Bakambu (61e) ne trouvaient la faille et la sentence allait tomber quelques secondes plus tard. Sur un centre parfait d'Esposito, Ndoye prenait le meilleur sur Peres et ouvrait le score d'une tête laissant Mandanda impuissant (1-0, 62e). Forcé de réagir alors que la course à la qualification était totalement relancée, Sampaoli décidait de faire entrer Milik et Gerson et les Marseillais revenaient dans la foulée. D'une volée rasante du gauche, Ünder reprenait l'offrande de Gerson et permettait ainsi aux siens d'égaliser (1-1, 74e). Dans les ultimes secondes, Rongier donnait même la victoire à l'OM (1-2, 90+3e) pour définitivement valider ce précieux billet pour les quarts de finale.

L'OM tient sa qualification, Rennes sort avec les honneurs !

Autre écurie française en lice dans cette C4, le Stade Rennais devait, de son côté, croiser le fer avec Leicester au Roazhon Park. Battus à l'aller (0-2), les Rennais, qui restaient sur un succès probant face à l'OL (4-2) le week-end dernier, avaient donc pour ambition de retourner la situation face aux Foxes. Pour cette rencontre, Bruno Génésio optait pour un 4-3-3 où Gomis, blessé, était remplacé par le gardien de but turc Alemdar. Devant, Bourigeaud et Terrier accompagnaient Laborde. En face, Brendan Rodgers faisait quant à lui confiance à un 4-3-3 avec Iheanacho, titulaire sur le front de l'attaque, et à Fofana, de retour après une longue absence. Condamné à l'exploit, le SRFC débutait parfaitement cette partie. Sur un centre fort de Terrier, Bourigeaud profitait du ballon laissé par Majer pour conclure dans le but vide et relancer, d'entrée, les siens (1-0, 8e). Dominateurs dans le jeu malgré une belle tentative de Barnes repoussée par Alemdar (15e), les Bretons menaient à la pause et gardaient leurs chances d'inverser la tendance.

Au retour des vestiaires, Leicester accentuait la pression et après une nouvelle parade réflexe d'Alemdar (49e), Fofana trouvait finalement, d'une belle tête croisée, l'égalisation (1-1, 51e). Sonné et tout proche de l'irréparable sur le but, finalement refusé, d'Iheanacho (73e), Rennes reprenait finalement l'avantage grâce à Tait (2-1, 76e). Malgré un dernier quart d'heure haletant et une énorme parade de Schmeichel sur la tête de Guirassy (85e), les Bretons ne parvenaient pas à trouver la faille pour arracher une prolongation. L'aventure s'arrêtait ainsi. Dans les autres rencontres, les Norvégiens du FK Bodo Glimt devaient terminer le travail face aux Néerlandais de l'AZ. Vainqueur à l'aller (2-1), Bodo Glimt se faisait rapidement surprendre par Pavlidis (18e) qui s'offrait même un doublé (30e) après la réduction du score de Pellegrino (26e). Prolongation en cours, donc, à l'AFAS Stadion d'Alkmaar... Enfin, après un match aller totalement fou lors du huitième de finale aller en terres bataves (4-4), le PSV Eindhoven, porté par le doublé de Zahavi, a finalement validé son billet pour les quarts de finale grâce à sa large victoire (4-0) contre le FC Copenhague.

Tous les résultats de 18h45