L’imbroglio Randal Kolo Muani bouleverse le mercato du PSG

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Alors que tout semblait bouclé pour le prêt de Randal Kolo Muani du côté de la Juventus Turin, l’opération reste, pour l’heure, en stand-by et l’officialisation se fait, elle, toujours attendre. Et pour cause, une problématique s’est glissée dans ce dossier à la dernière minute. Le PSG a, en fait, déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger, limité à 6 par la FIFA (Xavi Simons à Leipzig, Carlos Soler à West Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Renato Sanches à Benfica, Cher Ndour au Besiktas et Juan Bernat à Villarreal). Une règle qui a changé puisque la FIFA autorisait 7 joueurs la saison passée.

Si le club de la capitale a, depuis, assuré qu’il était au courant de ce point de règlement et reste plus que jamais confiant pour une issue positive dans ce dossier, cet imbroglio pourrait toutefois considérablement bouleverser les plans parisiens lors de cette fenêtre hivernale. En effet, si L’Equipe affirmait ces dernières heures que Cher Ndour, prêté par le PSG au Besiktas, pourrait quitter le club turc pour rejoindre une formation italienne et ainsi débloquer la situation, d’autres joueurs franciliens sont eux annoncés sur le départ.

Même problème pour Asensio et Skriniar

C’est notamment le cas de Marco Asensio, courtisé par de nombreux clubs espagnols, mais également Milan Skriniar, convoité par Aston Villa, Tottenham, Naples ou encore Galatasaray. Oui mais voilà, au même titre que RKM, le PSG va devoir vendre ces deux indésirables et non les prêter, au risque de se retrouver dans la même situation que l’international français. Dès lors, si un prêt reste possible pour l’Espagnol de 28 ans et le Slovaque de 29 ans, les champions de France en titre devront alors vendre ou rappeler un des joueurs concernés (Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanches, Cher Ndour, Nordi Mukiele et Juan Bernat). Et l’actuel leader de Ligue 1 n’est pas au bout de ses peines.

En effet, jusqu’à présent, les clubs intéressés pour Skriniar n’ont fait que des demandes de prêt. Pour Asensio, Aston Villa, la Real Sociedad, le Real Betis Balompié, Majorque et Villarreal ont quant à eux manifesté un intérêt mais là encore reste à savoir si ces différents courtisans accepteront un transfert ou privilégieront plutôt un prêt. Une chose est sûre, le cas Randal Kolo Muani, qui devrait bel et bien rejoindre la Juve, a mis en lumière ce quota de joueurs prêtés à l’étranger. Une règle qui risque de causer quelques maux de tête à Luis Campos et ses équipes dans les jours à venir…