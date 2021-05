adidas dévoile une paire de crampons inédite avec la PredCopX !

La course à l'innovation n'a jamais été aussi intense sur le marché des chaussures de football avec des équipementiers qui utilisent des technologies que l'on n'aurait jamais pu imaginer sur des paires de crampons il y a de cela quelques années. Les grandes marques cherchent sans cesse à se démarquer et à ce petit jeu, adidas vient peut-être de faire la grande opération de l'année avec la sortie de la PredCopX dans un coloris flashy noir-rose avec une touche de jaune et d'orange ainsi que trois bandes blanches.

Un mix entre la Predator, la Copa et la X

La marque aux trois bandes fusionne trois de ses quatre silos phares en réunissant leurs caractéristiques principales pour créer une paire de crampons « hybride ». L'influence de la Predator Freak dévoilée en janvier dernier saute aux yeux sur la PredCopX avec les DemonSkin 2.0 que l'on trouve sur toute l'empeigne dans des coloris jaune, orange et rose. Ces petites écailles en caoutchouc sont placées à des points clés de contact du ballon pour optimiser le toucher de balle, en plus de donner un look punk à la paire. Sur cette paire, on retrouve également la même coupe que la Predator Freak au niveau du talon.

Cette nouvelle paire de chaussures inédite puise aussi son inspiration dans le silo légendaire de l'équipementier allemand : la Copa. Dévoilée en février dernier avec de toutes nouvelles technologies, la Copa Sense conserve tout de même certains de ses attributs primaires comme le cuir de kangourou qui est fusionné avec du Primeknit au niveau de la tige Fusionskin que l'on retrouve donc sur la PredCopX.

Enfin, il fallait ajouter une pointe de vitesse à cette paire qui combinait le confort de la Copa au contrôle de balle offert par la Predator. Pour cela, adidas a évidemment fait appel à son silo de vitesse en choisissant la semelle extérieure de la X Ghosted avec son insert en carbone Carbitex qui offrirait une propulsion explosive. Les trois bandes adidas sont également placées au même endroit que sur la X Ghosted.

Cette paire de PredCopX fusionne donc trois silos et tire le meilleur de chacun pour former ce qui pourrait-être la chaussure du futur ! On notera tout de même l'absence de la Nemeziz qui pourrait bien disparaître selon certaines rumeurs. Affaire à suivre.