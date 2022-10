Lens - Toulouse : les compositions officielles

Le dauphin du PSG accueille le promu toulousain ce vendredi soir à 21h, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Les Sang et Or restent sur deux succès étriqués en championnat, contre Montpellier puis surtout au Vélodrome (1-0 à chaque fois). Le Tefece de son côté alterne nul et victoire depuis 4 journées.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Franck Haise titularise son milieu de terrain habituel mais change la ligne offensive, avec Wesley Saïd et Da Costa, buteur face à l'OM. Gradit est présent en défense avec Haïdara et Danso. Côté toulousain, Dallinga est aligné en l'absence de Ratao devant. Diarra remplace lui Nicolaisen, exclu contre Strasbourg (2-2).

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions :

Lens : Samba - Haidara, Danso, Gradit - Frankowski, Abdul Samed, Onana, Fofana (cap.), Machado - Saïd, Da Costa

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Diarra, Sylla - Dejaegere (cap.), Spierings, van den Boomen - Dallinga, Chaïbi, Aboukhlal

Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.