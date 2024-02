PSG - Real Sociedad : la rage d’Imanol Alguacil

La Real Sociedad s’est inclinée 2-0 face au PSG ce soir. Mais les Basques ont plutôt laissé une bonne image sur la pelouse du Parc des Princes, avec une première période de belle facture notamment. Après la rencontre, l’entraîneur Imanol Alguacil l’avait tout de même mauvaise, à cause de ce premier but qui a un peu gâché tout le travail réussi jusque là.

La suite après cette publicité

« On leur a offert le premier but et nous avons perdu le fil du match. Dans un match comme ça, ce n’est pas possible. On aurait même pu le payer plus cher. En voyant la première période, c’est un mauvais résultat. Mais en voyant la deuxième, on s’en sort presque bien. Allez, soyons positifs… Le but a conditionné la suite. C’était un match équilibré, on leur tenait tête, c’est déjà beaucoup, et on a eu nos options. On faiait un grand travail pour les stopper, et pas que Mbappé. Même Luis Enrique m’a dit qu’on les a fait souffrir. Il faut le prendre en compte », a expliqué le coach basque en conférence de presse, énervé par ce premier but évitable selon lui.