Marcus Rashford jure fidélité à MU

Marcus Rashford (23 ans) est sous le feu des projecteurs ces dernières semaines en Angleterre, au regard de ses actions sociales et ses engagements en faveur de la lutte contre la pauvreté. L'attaquant international anglais, en plus d'être généreux et impliqué, affiche aussi une fidélité à toute épreuve. Ses tous récents propos au micro de Sky Sports sont encore là pour le prouver.

«Le lien que j'ai avec Manchester United va au-delà du football et de l'équipe première. Ça va beaucoup plus loin. MU est la raison pour laquelle je suis footballeur. Ils m'ont donné la chance de voir que j'avais du talent et de pouvoir l'exprimer. Je n'ai jamais rien eu d'autre en tête que Manchester United. Enfant, je ne rêvais que de Manchester United. Je ne me sentirais pas bien en enfilant un autre maillot. Je cherche juste à faire de mon mieux pour mon club. J'espère être là pour très longtemps», a-t-il confié, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023. Une bonne nouvelle alors que rien ne tourne rond ces derniers temps à MU.

