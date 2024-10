Des stars de l’équipe de France investissent dans le MMA

Depuis quelques années, le MMA (Mixed Martial Arts) fait sensation en France. Les nombreux combats attirent de plus en plus de public, dont des footballeurs que l’on voit souvent présent dans les tribunes. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa ou encore Kylian Mbappé étaient présents lors du combat Jordan Zebo - Cédric Doumbé, il y a un an. Si l’UFC est l’organisation de MMA la plus puissante au monde, la France a aussi la sienne, appelée Ares Fighting Championship.

La suite après cette publicité

En mai dernier, le fonds d’investissement SLAM (acronyme de sport, luxe, arts et musique) et Ciryl Gane (champion UFC français de MMA) ont racheté cette organisation pour en faire un groupe appelé AresMMA. Plusieurs athlètes et influenceurs internationaux de haut niveau ont investi dans le fonds d’investissement SLAM, comme les joueurs et ex-joueurs des Bleus Raphaël Varane, William Saliba (Arsenal) et Randal Kolo Muani, l’attaquant du PSG. Le basketteur Rudy Gobert ou encore le pilote de Formule 1 Pierre Gasly ont également investi.