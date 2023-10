FC Barcelone : le contrat dingue offert à Lamine Yamal

La suite après cette publicité

C’est la sensation du début de saison à Barcelone. Même s’il est vrai que récemment, il a démarré quatre rencontres de suite sur le banc, ce qui a inquiété beaucoup de monde en Catalogne, Lamine Yamal a retrouvé le onze titulaire vendredi dernier face à Séville. Et l’international espagnol (2 sélections, 1 but) de seulement 16 ans a encore montré de belles choses. De l’autre côté des Pyrénées, tout le monde est sous le charme et est convaincu que le joueur formé à La Masia est le présent et le futur du FC Barcelone.

Seulement, on le sait, le champion d’Espagne en titre est dans une situation compliquée sur le plan financier. Ce qui, forcément, pouvait pousser quelques gros clubs à venir piocher dans les rangs catalans, avec Lamine Yamal comme objet de convoitise potentiel. Pendant un moment, il a même été question d’un intérêt prononcé du Real Madrid, club dont serait fan le père du joueur. Mais comme l’indiquent tous les médias ibériques, il devrait officiellement signer son nouveau contrat à Barcelone aujourd’hui.

Une clause XXL

Le média Relevo en dévoile ainsi les détails. Comme prévu, il s’agit d’un contrat un peu spécial, puisqu’il n’a que 16 ans. Il a donc signé un contrat assez classique de jeune joueur avec cette durée maximum de 3 ans, qui le liera au club jusqu’en 2026. Mais une fois qu’il aura fêté ses 18 ans, en 2025, il sera revu à la hausse et augmenté. Pour l’instant, son salaire sera de 3 millions d’euros par an, et cette somme pourrait donc rapidement monter à la majorité du joueur. C’est un salaire inédit pour un joueur de cet âge.

Quant à sa clause libératoire, elle va être d’un milliard d’euros. Un montant qui devrait donc éloigner tous les gros clubs potentiellement intéressés par ses services pendant un bon moment. La nouvelle coqueluche du FC Barcelone et de Jorge Mendes n’est donc pas près de partir ; et Xavi, Joan Laporta et tous les supporters culés peuvent se frotter les mains…