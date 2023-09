FC Barcelone : la disparition de Lamine Yamal fait parler en Espagne

La suite après cette publicité

Sous ce titre d’article un peu provocateur, se cache une petite inquiétude qui commence à monter de l’autre côté des Pyrénées. Il y a quelques semaines, Lamine Yamal signait ainsi une explosion aussi stupéfiante que soudaine, s’imposant même, pour beaucoup, comme un candidat plus que crédible pour une place de titulaire indéboulonnable dans le onze de Xavi Hernandez. Il avait même réalisé des débuts plus que remarqués en sélection, avec un but et deux belles prestations sous la tunique rouge et jaune lors de la dernière trêve.

Mais depuis, Xavi a décidé de calmer un peu le jeu. Titularisé lors des trois matchs disputés par le Barça avant cette trêve internationale de la mi-septembre, la pépite espagnole n’a démarré aucun des quatre matchs qui ont suivi. Face à Majorque mardi soir, il a par exemple disputé une petite vingtaine de minutes, et ce alors que son équipe avait clairement besoin d’un nouveau souffle en attaque. Bien sûr, Lamine Yamal reste un joueur extrêmement jeune et il n’y a pas encore forcément de quoi s’inquiéter sérieusement, mais en Espagne, cette situation interpelle.

À lire

Barça : la prolongation de Lamine Yamal prévue ce lundi

Un joker de luxe ?

« Que se passe-t-il avec Lamine Yamal ? », s’interroge Marca, qui souligne que le joueur a révolutionné l’équipe lors de son entrée en jeu à la 65e minute de jeu. Un statut de remplaçant qui n’est donc pas forcément en adéquation avec son statut de meilleur joueur offensif barcelonais de ce début de saison, même s’il est vrai que ces dernières semaines, João Félix a démarré fort, Raphinha est de retour à un niveau intéressant et même Ferran Torres a montré de belles choses en sortie de banc.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters s’en sont pris à Xavi, ne comprenant pas pourquoi il avait décidé de se passer de Yamal d’entrée, dans un déplacement compliqué, et pourquoi il n’est pas entré plus tôt. « Même si les prestations de l’attaquant sont satisfaisantes, il a été relégué à un second plan », explique de son côté Sport, qui souligne tout de même que c’est une situation normale au vu de l’âge du joueur. « Il faut prendre soin de lui, il est encore très jeune pour le brûler. Il faut faire très attention avec lui », se justifiait Xavi après ce duel de mardi à Majorque. Face à Séville vendredi, tout le monde sera donc particulièrement attentif à la composition de l’ancien milieu de terrain barcelonais…