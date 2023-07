Mercato : le PSG va récupérer 60 M€

La suite après cette publicité

Un bon ménage. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de lancer une grande lessive. Comme il y a un an, Luis Campos et ses équipes vont tenter de se débarrasser de plusieurs éléments jugés indésirables. Malheureusement pour certains d’entre eux, l’arrivée de Luis Enrique n’a rien changé à leur sort. L’Espagnol a même enterré les derniers espoirs de huit d’entre eux. C’est ce qu’annonce ce vendredi Le Parisien.

Le média français explique que l’Asturien, qui fait déjà preuve de fermeté et qui a mis en place une certaine discipline, ne veut pas des joueurs qui étaient en prêt l’an dernier. Une volonté qui rejoint celle du club donc. Outre les jeunes, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo sont priés d’aller voir ailleurs.

À lire

Real Madrid : Kylian Mbappé parle déjà avec deux joueurs

Le PSG va récupérer un joli pactole

Des départs qui vont permettre d’encaisser de l’argent grâce aux ventes. Mais pas uniquement. En effet, le PSG va pouvoir économiser beaucoup d’argent en se séparant de joueurs ayant de gros salaires. Le Parisien évoque un montant de 60 millions d’euros. Ce qui est énorme pour un club comme le Paris Saint-Germain, qui disposait d’une masse salariale de 729 millions d’euros l’an dernier.

La suite après cette publicité

Ce chiffre va baisser de manière significative puisque de gros salaires comme Lionel Messi (30 M€ nets) et Sergio Ramos (6M€ nets) sont partis et que le PSG table sur 8 départs, dont celui d’Icardi qui va rejoindre Galatasaray. Sans son salaire et ceux des autres indésirables, dont Paredes (9 M€) ou Wijnaldum (10 M€), Paris va faire de sacrées économies tout en renflouant ses caisses grâce aux indemnités de transfert. De quoi donner le sourire au PSG.