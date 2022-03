L'agent de Lucas Hernandez répond à Lothar Matthäus

La suite après cette publicité

Lucas Hernandez vit actuellement sa troisième saison au Bayern Munich après avoir rejoint le club bavarois en provenance de l'Atlético de Madrid contre un chèque de 80M d'euros. Si ses premières saisons ont souvent été compliquées par les blessures et par les choix d'Hansi Flick, l'exercice actuel sous les ordres de Julian Naggelsmann semble se passer beaucoup mieux pour le Français puisqu'il a les faveurs de son entraîneur. Cependant, il n'a pas celles d'une légende du club allemand, Lothar Matthäus, qui l'avait ouvertement critiqué il y a quelques semaines : «Hernández est certes un adversaire désagréable, mais il commet toujours beaucoup de fautes et est souvent trop lent dans les duels.»

L'agent du champion du monde 2018 Manuel García Quilón est monté au créneau pour défendre son joueur dans les colonnes de Sport1 : «Matthäus était un grand joueur. Je respecte son opinion sur Lucas, mais je ne la partage pas. Lucas est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs à son poste, pour moi l'un des deux ou trois meilleurs défenseurs centraux du monde. Ses performances sont au top ! Et au FC Bayern, on est très content de lui. Lucas se sent très bien à Munich, il est heureux et s'entend super bien avec tout le monde - avec l'entraîneur, avec ses coéquipiers, mais aussi avec les responsables. »