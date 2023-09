AC Milan - Newcastle : les compositions sont là

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions reprend ce mercredi soir avec un joli choc entre Newcastle et l’AC Milan. A domicile, les Lombards s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw et Theo Hernandez. Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic et Tomasso Pobega se retrouvent dans l’entrejeu. Samuel Chukwueze et Rafael Leao accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De leur côté, les Magpies s’organisent dans un 4-3-3 avec Nick Pope dans les cages derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Bruno Guimaraes est placé comme sentinelle avec Sandro Tonali et Sean Longstaff à ses côtés. Seul en pointe, Alexander Isak est soutenu par Anthony Gordon et Jacob Murphy.

Les compositions

AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez - Loftus-Cheek, Krunic, Pobega - Chukwueze, Giroud, Leao

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Tonali, Guimaraes, Longstaff - Murphy, Isak, Gordon