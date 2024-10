Hajduk Split : Gennaro Gattuso impressionne toute la Croatie

Après une petite pige à l’Olympique de Marseille en février dernier, Gennaro Gattuso avait réussi à retrouver un banc assez rapidement. En effet, la légende de l’AC Milan avait surpris son monde en rejoignant la Croatie. Le technicien italien avait ainsi paraphé un contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Hajduk Split, 3ème du championnat croate la saison passée : «HNK Hajduk est très heureux de confirmer aujourd’hui que notre première équipe sera dirigée par le légendaire Gennaro Gattuso pour la nouvelle saison. Il a signé un contrat avec l’équipe blanche jusqu’à l’été 2026», était-il écrit dans le communiqué officiel. Un véritable coup de maître réalisé par Nikola Kalinić, ancien grand buteur international croate passé par la Fiorentina, l’Atlético de Madrid, l’AS Roma ou encore l’AC Milan qui est aujourd’hui le directeur sportif du club croate. Un joli carnet d’adresses en Italie et aussi à grande échelle dans son pays natal qui a permis d’attirer une star sur le banc comme Gennaro Gattuso et de convaincre Ivan Rakitić de quitter les pétrodollars d’Arabie Saoudite, où il lui restait encore deux ans de contrat, pour une aventure dans le championnat croate.

Deux stars d’un projet pharaonique. Un programme révolutionnaire qui n’a pas perdu de temps avant d’entamer une première crise, seulement quelques jours après l’arrivée de Rino sur le banc croate. En effet, l’élimination en barrages de la Ligue Europa Conférence, face au modeste club slovaque du MFK Ružomberok (0-0, 0-1), lors du 3ème tour de qualification, avait laissé des traces. Sans oublier ses conférences de presse houleuses avec certains journalistes ainsi que la mauvaise gestion du cas Ivan Perišić qui avait contraint l’ancien joueur de l’Inter et de Tottenham à plier bagages suite à sa violente brouille avec Gattuso. Dans l’œil du cyclone, cette première grande crise sportive a même contraint le président Lukša Jakobušić à relever Nikola Kalinić de ses fonctions le 10 septembre 2024 après un mercato estival jugé insatisfaisant. Néamoins, contre toute attente après avoir deux victimes majeures (Perišić et Kalinić) sans perdre son poste, Gennaro Gattuso a su trouver les remèdes à tous les maux de l’Hajduk Split. Aujourd’hui, le bateau croate de Gattuso navigue vers de jolis horizons, brillant de mille feux sur les eaux de la mer Adriatique.

Le doublé national dans le viseur !

Club historique de Croatie, le Hajduk Split a fait appel à Gennaro Gattuso pour mettre fin à une disette de plusieurs années sans remporter de trophées - le dernier championnat remporté remonte à 2005, année de la dernière victoire en Supercoupe de Croatie également. Pour le moment, les joueurs de Gattuso sont toujours invaincus en championnat et pointent donc à la 1ère place du classement avec 27 points, six de plus que leurs dauphins : «Le classement ne doit pas être regardé maintenant, mais lors des derniers matchs. En tant qu’entraîneur, j’ai beaucoup de mal à choisir les 11 premiers joueurs. Tout le monde s’entraîne bien, mais encore une fois, je sais qui mérite de jouer. Quand la mentalité de l’équipe est comme aujourd’hui, cinq matchs peuvent faire beaucoup. Je fais également confiance à tous les joueurs. Nous cherchons juste à bien faire. Personne n’a envie de commettre une erreur comme la saison dernière, de se réjouir trop tôt, de penser qu’on va gagner facilement. L’essentiel pour moi était de fonder une famille avec le vestiaire à mon arrivée. La famille connaît des bons et des mauvais moments, nous voulons en avoir le plus de bons possible. J’ai tout concentré sur la discipline et l’entraînement», a expliqué le tacticien italien. Pour rappel, depuis 2005, le Dinamo Zagreb a remporté 18 titres. Les Coupes de Croatie de 2022 et 2023 deviennent de maigres lots de consolation pour Split qui a dominé, avec trois championnats de 2001 à 2005, le début de ce siècle en Croatie.

Avec 8 victoires en 11 journées disputées, le Hajduk Split a fait une bonne partie du chemin vers le titre de champion, mais cette forme olympique se traduit aussi en Coupe. Ce mercredi, les Maîtres des mers ont tranquillement disposé à l’extérieur le modeste club de Mladost Zdralovi (D3) en 8e de finale (0-3). Faire un doublé retentissant est donc plus que jamais possible pour Gennaro Gattuso : «Si quelqu’un ne respecte pas la formation et la famille, il n’y a pas de place pour lui. Après 4 mois, je le redis, bravo à toute l’équipe. C’est à un haut niveau, j’ai fait l’expérience d’un grand professionnalisme. Parfois quelqu’un commet une erreur, tout le monde accepte la punition et passe à autre chose. Je suis surpris, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, tout le monde vit ce club, je continue avec enthousiasme. Nous ne penserons pas aux records. Nous sommes convaincus que chaque match est difficile. Nous avons senti avec nos mains à quoi ressemble un match difficile. Il n’y a pas de matchs faciles dans le championnat croate, je le répète. Il faut se battre, avancer. Nous devons être prêts, ne pas penser aux records». Le vent tourne en Croatie et la tyrannie dominatrice du Dinamo Zagreb semble toucher à sa fin.