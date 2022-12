Ligue 2 : Le Havre conforte sa place de leader après sa victoire sur Bordeaux

Après la rencontre de bas de tableau entre Annecy et Saint-Etienne, qui voyait les Savoyards s’imposer face au Stéphanois (2-1), un duel au sommet attendait les observateurs de la Ligue 2 lors de cette 16ème journée. Le Havre, solide leader, recevait Bordeaux, le dauphin des Havrais. Ce match donnait lieu à une belle bataille, remportée par les locaux alors qu’il terminait la rencontre à 10 à la suite de l’exclusion de Quentin Cornette pour un deuxième carton jaune reçu en deuxième période (67e). Mais avant cela, Amir Richardson avait ouvert le score pour le Havre en tout début de rencontre (9e, 1-0) après un centre de Christopher Operi.

Une dizaine de minute plus tard, Bordeaux et Aliou Badji pensaient égaliser mais le but de l’attaquant était refusé logiquement pour une position de hors-jeu (19e). Au retour des vestiaires, alors que Le Havre aurait pu obtenir un pénalty mérité (48e), Quentin Cornette était à deux doigts de doubler la mise mais son tir passait à côté des cages adverses (55e) puis Gaëtan Poussin réalisait une belle parade pour arrêter sa frappe (58e). Après son exclusion, les Havrais se mettaient à reculer dangereusement mais ne rompaient pas. En toute fin de rencontre, Dilane Bakwa, surement trop altruiste, s’appuyait sur Aliou Badji qui manquait son tête à tête face à Arthur Desmas, bien gêné par le retour tranchant de Arouna Sangante (81e). Grâce à cette victoire, Le Havre conforte sa place de leader tandis que Bordeaux peut voir Sochaux et Grenoble lui passer devant en cas de victoire.

