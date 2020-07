Amical : le PSG achève sa préparation avec une nouvelle large victoire contre le Celtic

Dernier arrêt avant le début des choses sérieuses. Ce mardi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueillait le Celtic Glasgow en guise de troisième et dernier match amical avant le retour des compétitions officielles. Après avoir étrillé Le Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0), le club de la capitale devait hausser le rythme face à un adversaire bien plus coriace, dernière chance de se jauger avant la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne vendredi (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Pour cela, Thomas Tuchel décidait de débuter avec la même défense que lors du dernier match, avec Paredes plutôt que Verratti au milieu, et avec le quatuor habituel en attaque.

Et cela commençait très fort puisque dès la première minute, Neymar, dans l'entrejeu, lançait Mbappé en profondeur, qui s'en allait battre Bain d'une frappe sèche du droit (1-0, 1ère). Un début en fanfare donc, devant des Ultras parisiens plus respectueux de la distanciation que vendredi dernier au même endroit. Les accélérations de Mbappé, souvent côté gauche comme à son habitude, faisaient du mal à la défense à 5 du Celtic. Sur l'une d'elles, Mauro Icardi était tout proche de mettre sa tête à la réception du centre du Français. C'était à près tout, alors qu'après un premier quart d'heure difficile, les Bhoys devenaient plus entreprenants, à l'image d'une belle reprise de Ntcham (15e).

Neymar buteur et nerveux

Plus embêté techniquement et physiquement que lors de ses deux premiers amicaux, le PSG s'en remettait aux accélérations de ses flèches offensives. Après un décalage de Gueye sur la droite, Kehrer trouvait, avec un brin de chance, Neymar dans la surface. La frappe du Brésilien était légèrement déviée et trompait Bain (2-0, 25e). Bien payé pour des Parisiens un peu bousculés à cet instant de la partie. En guise de réaction, le Celtic trouvait le poteau sur une tête de Christopher Jullien (37e). Puis Neymar gâchait une belle opportunité de 3-0 en tergiversant en pleine surface, encore suite à un centre de Kehrer. Le Brésilien, agacé et parfois agaçant, semblait particulièrement nerveux pour un match amical.

Au retour des vestiaires, c'est un tout autre PSG qui se présentait, à l'instar des deux derniers amicaux. Cela n'empêchait pas les hommes de Tuchel de redémarrer fort. Après un centre de Kurzawa, Herrera, seul au deuxième poteau, reprenait en force (3-0, 49e). Le onze bis, ou presque, du PSG était loin de faire pâle figure, avec une expression collective intéressante. A l'image du magnifique but de Sarabia, parfaitement trouvé par Verratti (4-0, 67e). Cette fois, le Celtic n'arrivait plus à sortir de sa moitié de terrain, étouffé par le pressing parisien. Le portier Sergio Rico était toutefois mis à l'épreuve par une frappe de Forrest, bien boxée. Moins talentueux qu'en première période mais peut-être plus sérieux et appliqué, le PSG a donc pu boucler sa troisième victoire en autant de matches. Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel alignera le 4-4-2 ultra-offensif lors des deux finales à venir et pour le quart de finale de Ligue des Champions.

L'équipe du PSG en première mi-temps : Navas – Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker – Paredes, Gueye – Di Maria, Neymar – Mbappé, Icardi

L'équipe du PSG en seconde mi-temps : Rico – Dagba, Mbe Soh, Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Verratti – Sarabia, Draxler – Choupo-Moting, Kalimuendo