Juventus - Naples : les compositions sont tombées

Match décalé de la 3e journée de Serie A, la rencontre entre la Juventus et le Napoli aura finalement lieu ce mercredi. A domicile, la Vecchia Signora opte pour un 4-4-2 avec Gianluigi Buffon dans les cages. Danilo, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini et Alex Sandro forment la défense. Au milieu du terrain, Adrien Rabiot est accompagné par Rodrigo Bentancur tandis que Juan Cuadrado et Federico Chiesa prennent les couloirs. Enfin, Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo sont associés en attaque.

De son côté, le Napoli s'organise en 4-2-3-1 avec Alex Meret comme dernier rempart. Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani et Elseid Hysaj se retrouvent devant lui. Diego Demme et Fabian Ruiz forment le double pivot. Seul en pointe, Dries Mertens est soutenu par Hirving Lozano, Piotr Zielinski et Lorenzo Insigne.

Les compositions

Juventus : Buffon - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa - Morata, Ronaldo

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj - Demme, Ruiz - Lozano, Zielinski, Insigne - Mertens