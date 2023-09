OM : la piste surprenante proposée à Pablo Longoria pour remplacer Marcelino

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille n’est pas un club comme les autres. Après avoir vécu un mardi noir à la suite d’une réunion houleuse entre la direction du club phocéen et les différents groupes de supporters marseillais, Marcelino a décidé de faire ses valises. Mécontent des pressions imposées à la direction, l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao a dû plier bagage. Arrivé après le départ d’Igor Tudor, le technicien espagnol n’aura tenu qu’un peu plus de deux mois sur la Canebière. Mais souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Si les Olympiens ont semble-t-il touché le fond au niveau extra sportif, la meilleure des réponses est comme souvent venue du terrain. En effet, alors

que la crise secouait le vestiaire phocéen, l’OM se déplaçait sur la pelouse de l’Ajax pour effectuer son entrée en lice en Ligue Europa après le fiasco en Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Sous la houlette de Jacques Abardonado, qui a profité de cette période de flottement pour prendre les commandes de l’équipe première marseillaise, les coéquipiers de Valentin Rongier sont allés chercher un très bon match nul aux Pays-Bas (3-3).*

Une piste surprenante proposée à Pablo Longoria

Le jeune coach marseillais, qui a réussi ses débuts avec ce match nul spectaculaire face à l’Ajax et qui doit maintenant se préparer à affronter le PSG lors d’un Classique qui s’annonce incandescent au Parc des Princes, vit d’ailleurs un rêve éveillé. Mais le technicien de 45 ans ne sait pas encore combien de temps va durer cet intérim, comme il l’a confié lors de la traditionnelle conférence d’avant-match. «La durée de mon intérim ? Je n’ai aucune info, je suis à la disposition du club comme je l’ai dit», a en effet lâché le principal concerné qui n’a pas caché ses grandes ambitions pour ce déplacement face aux Champions de France en titre.

Si Jacques Abardonado a convaincu pour sa première sur le banc de l’OM, son aventure à la tête de l’équipe première olympienne devrait quand même rapidement se terminer. Et un nom est revenu aux oreilles de Pablo Longoria pour le remplacer. L’ancien international portugais Jaime Pacheco aurait été proposé au président du club phocéen selon les dernières indiscrétions de nos confrères lusitaniens d’Ojogo. Une piste pour le moins surprenante malgré les bons résultats de l’entraîneur de 65 ans avec son club actuel, la formation égyptienne des Pyramids.

Le principal concerné confirme un intérêt

Le technicien portugais a d’ailleurs renouvelé son contrat avec les Pyramides pour une année supplémentaire à la suite à son excellent travail lors de la précédente saison durant laquelle il a terminé deuxième derrière Al Ahly et devant le Zamalek, l’une des équipes les plus puissantes du championnat égyptien et du foot africain. Si Jaime Pacheco a même qualifié son équipe pour la Ligue des champions africaine, un exploit sans précédent dans l’histoire du club égyptien, il ne serait pas contre un départ. En effet, le principal intéressé aurait confirmé l’intérêt de l’OM et confié son désir de quitter les Pyramids. «Oui, il y a déjà une offre officielle. Et oui, veux partir mais je n’en ai pas encore parlé à la direction du club», a-t-il notamment confié à Btolat. Affaire à suivre donc…