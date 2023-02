Coupe d’Italie : la Fiorentina prend le meilleur sur le Torino

Il y avait de la Coupe d’Italie ce mercredi soir avec le quart de finale qui opposait la Fiorentina au Torino. La Viola, à domicile, se présentait sans Sofyan Amrabat, pas dans le onze et sanctionné pour avoir voulu forcer son départ vers le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato. Et les coéquipiers de Jonathan Ikoné ont eu du mal à se défaire du Torino.

La différence a été faite en seconde période. L’ancien attaquant du Real Madrid Luka Jovic ouvrait le score et délivrait son équipe. Malgré plusieurs occasions du Torino, la Fiorentina tenait bon et finissait même par marquer un second but dans les arrêts de jeu. C’est Jonathan Ikoné qui inscrivait son 3e but de la saison. La réduction de l’écart de l’ancien bordelais Yann Karamoh ne changera rien. La Fiorentina file en demi-finale et rejoint l’Inter.

