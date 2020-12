Barça : l'inquiétude de Ronald Koeman

Le FC Barcelone n'y arrive toujours pas. Tenu en échec cet après-midi par le Valence CF (2-2) au Camp Nou, le Barça pointe à la cinquième place au classement et compte huit points de retard sur le leader l'Atlético de Madrid. Interrogé en conférence de presse sur cette nouvelle contre-performance, Ronald Koeman n'a pas caché son inquiétude. L'entraîneur néerlandais fustige les errements de son équipe au cours d'un match, mais refuse de rendre les armes dans la course au titre.

« Notre match a été irrégulier. Il y a eu des moments avec du bon football, de contrôle total du match notamment après le 2-1 où on a essayé de mettre le troisième, mais il y a aussi eu des moments où on a perdu des ballons dans des zones de danger. Ce qui m'inquiète, c'est que, parfois, l'équipe ne sait pas ce que le jeu impose. On sait qu'on est une équipe qui aime toujours attaquer et marquer des buts, mais il y a aussi des moments où il faut défendre et contrôler le match. C'est le risque, de jouer des un contre un avec beaucoup d'espaces dans ton dos. Et on a perdu beaucoup de ballons, donc cela a été d'autant plus compliqué. On n'a pas été bien durant tout le match, on a eu des sautes de concentration... J'ai vu l'équipe douter, oui. Mais la course est au titre n'est pas encore perdue, on est loin derrière, mais c'est une saison très compliquée pour tout le monde. Dans deux mois, la situation peut être totalement différente, » a ainsi décrypté Koeman. Prochaine étape pour le FC Barcelone mardi prochain face à Valladolid.